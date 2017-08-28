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    CAS отклонил апелляции китайских тяжелоатлеток, золото Пекина-2008 перейдет Сливенко

    Теги допинг МОК Пекин-2008 Лондон-2012 Лю Чуньхун сборная России жен CAS Оксана Сливенко сборная Китая жен Цао Лэй

    Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции китайских тяжелоатлеток Лю Чуньхун и Цао Лэй, которые выиграли золото в весовых категориях до 69 и 75 кг на Олимпиаде в Пекине-2008.

    Таким образом, золото в весе до 69 кг должно перейти российской тяжелоатлетке Оксане Сливенко, которая в Пекине завоевала серебряную награду.

    Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты восьми тяжелоатлетов, принимавших участие в Олимпийских играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012 после перепроверки допинг-проб. Среди них были представительницы Китая Лю Чуньхун и Цао Лэй.

    Спортсменки обжаловали решение МОК в CAS, однако суд апелляции китаянок не удовлетворил, оставив в силе отмену их результатов.

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