CAS отклонил апелляции китайских тяжелоатлеток, золото Пекина-2008 перейдет Сливенко

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции китайских тяжелоатлеток Лю Чуньхун и Цао Лэй, которые выиграли золото в весовых категориях до 69 и 75 кг на Олимпиаде в Пекине-2008.

Таким образом, золото в весе до 69 кг должно перейти российской тяжелоатлетке Оксане Сливенко, которая в Пекине завоевала серебряную награду.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты восьми тяжелоатлетов, принимавших участие в Олимпийских играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012 после перепроверки допинг-проб. Среди них были представительницы Китая Лю Чуньхун и Цао Лэй.

Спортсменки обжаловали решение МОК в CAS, однако суд апелляции китаянок не удовлетворил, оставив в силе отмену их результатов.