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    США занимают первое место по количеству спортсменов, пойманных на допинге в 2017 году, Россия – 2-я

    Теги допинг сборная России сборная США сборная России жен сборная США жен MPCC

    США являются лидерами по количеству спортсменов, пойманных на допинге в 2017 году, сообщает сайт «Движения за чистый велоспорт»  (MPCC).

    С 1 января по 30 июня 73 профессиональных спортсмена из США были уличены в применении запрещенных препаратов. На втором месте расположилась сборная России – 24 спортсмена (плюс 14 положительных допинг-проб, вычисленных после перепроверки турниров прошлых лет). На третьем месте – Индия с 16-ю спортсменами, попавшимися на допинге.

    Больше всего положительных допинг-проб было взято у бейсболистов (52), на втором месте – представители легкой атлетики (45), на третьем – тяжелой атлетики (33). В футболе зафиксировано 12 случаев применения запрещенных препаратов, в велоспорте – 11.

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