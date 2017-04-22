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    Чемпион «Джиро-2011» Микеле Скарпони погиб в ДТП

    Теги велошоссе происшествия Астана Микеле Скарпони

    Итальянский велогонщик Микеле Скарпони из казахстанской команды «Астана» погиб в результате дорожного происшествии.

    37-летний Скарпони был сбит грузовиком в Филоттрано во время тренировки. ДТП произошло на перекрестке из-за того, что водитель не увидел спортсмена.

    Пять дней назад он выиграл 1-й этап «Тура Альп» (итоговое место в общем зачете – 4-е).

    Скарпони должен был быть капитаном «Астаны» на стартующей в мае многодневке «Джиро д’Италия».

    В 2011 году Скарпони стал победителем этой гонки после дисквалификации испанца Альберто Контадора.

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