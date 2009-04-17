Сергей Карякин: «Все, что я делаю, искренне. В том числе поддержка Путина»

Российский гроссмейстер рассказал о том, почему поддерживает президента России Валдимира Путина.

«В Общественную палату вступить предложил Владимир Владимирович Путин. Было неожиданно, когда позвонили из администрации президента. Мне предложили – я подумал: почему бы и нет? Это рычаг для популяризации шахмат.

Сейчас шахматный бум. Развивается проект «Шахматы в школах». Многое делает шахматная федерация – спасибо Андрею Филатову. На турнир «Белая Ладья» приезжал . Скоро в Хвалынске планирую встретиться с региональной Общественной палатой и губернатором. Будем развивать шахматы – в том числе открывать шахматную школу Сергея Карякина.

В Берлине голосовал на президентских выборах не ради пиара. Точно не первостепенная задача. Просто я – доверенное лицо Владимира Владимировича. Как я мог призвать других, если сам я не проголосую за него?

Спасибо посольству России в Берлине. Они прислали за мной машину и позволили проголосовать вне очереди. Все, что я делаю, искренне. В том числе поддержка Путина. Как крымчанин вижу позитивные сдвиги в родном регионе», – сказал Карякин.