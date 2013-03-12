Сергей Карякин: «Разговоры о допинге раздражают. Приходится думать о какой-то ерунде, а не о шахматах»

Российский гроссмейстер рассказал о допинге в шахматах.

«На чемпионате мира в Нью-Йорке мы вместе с сдавали пробы, это действительно было.

Допинг в шахматах возможен, есть препараты, которые стимулируют работу мозга, но самая большая проблема в компьютерных подсказках, так называемом «читинге», с ним нужно бороться гораздо пристальнее.

Но все разговоры о допинге являются раздражающим фактором, потому что я сейчас приболел и задумался, могу я пить эти таблетки, внесены ли они в запрещенный список или нет, думаю о какой-то ерунде, а не о шахматах.

Если бы не было такой безумной атаки на наших спортсменов, я бы не переживал, а так приходится задумываться», – сказал Карякин