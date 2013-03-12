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    Сергей Карякин: «Разговоры о допинге раздражают. Приходится думать о какой-то ерунде, а не о шахматах»

    Теги допинг Сергей Карякин

    Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о допинге в шахматах.

    «На чемпионате мира в Нью-Йорке мы вместе с Магнусом Карлсеном сдавали пробы, это действительно было.

    Допинг в шахматах возможен, есть препараты, которые стимулируют работу мозга, но самая большая проблема в компьютерных подсказках, так называемом «читинге», с ним нужно бороться гораздо пристальнее.

    Но все разговоры о допинге являются раздражающим фактором, потому что я сейчас приболел и задумался, могу я пить эти таблетки, внесены ли они в запрещенный список или нет, думаю о какой-то ерунде, а не о шахматах.

    Если бы не было такой безумной атаки на наших спортсменов, я бы не переживал, а так приходится задумываться», – сказал Карякин

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