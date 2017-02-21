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    Сергей Карякин: «Путин лично поблагодарил меня за популяризацию шахмат. Это супер»

    Теги Владимир Путин светская хроника Сергей Карякин политика

    Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о популяризации шахмат в России. 

    – Нынешний год стал для вас очень успешным в публичном плане. Насколько на вас давит такая ответственность?

    – Нет, такого давления на меня нет. Я все-таки не депутат Госдумы и не хожу каждый день на работу. Да, иногда я появляюсь на заседаниях Общественной палаты и развиваю спорт по России, стараясь все совмещать со своей собственной игрой.

    Кстати, я очень счастлив от того, что многие дети и их родители начали играть в шахматы благодаря нашему матчу с Карлсеном. Мне кажется, что это лучшее признание моих заслуг в плане развития шахмат в России.

    И даже Владимир Владимирович Путин на нашей личной встрече поблагодарил меня за популяризацию шахмат в нашей стране. Это вообще супер. Я добился многих успехов в данном виде деятельности, и мои личные лучшие результаты еще будут. А пока что у меня такая пауза в этом вопросе, – рассказал Карякин.

    Карякин тоже в Putin Team

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