Петр Свидлер: «В Putin Team бы не вступил. Я в принципе ни в какие «тимы» не вступаю»

Восьмикратный чемпион России гроссмейстер сообщил, что не станет вступать в движение Putin Team.

– Российским шахматам повезло, что у них есть такой человек, как Илюмжинов?

– На данный момент он российскими шахматами-то не занимается, а занимается шахматами вообще. У меня нет никаких сомнений, что, когда он только пришел, он хотел исключительно добра. Его первые попытки что-то сделать в шахматах встречались в штыки. На мой взгляд, в первые годы его прихода в это было незаслуженно.

Но то, во что превратилась ФИДЕ в последние годы... очень трудно найти сейчас такого человека, который бы не согласился с тем, что ФИДЕ требует радикальных кадровых перемен. Но, как показывает практика, добиться этого не так легко.

– Как в шахматном мире восприняли его заявление о встрече с инопланетянами?

– Ну как сказать... с улыбкой. Если говорить всерьез на эту тему, понятно, что это одна из проблем, которую шахматам предстоит решить. Когда во главе федерации стоит человек, гугл-поиск по фамилии которого выдает все эти результаты, попытки найти серьезную корпоративную поддержку вряд ли будут успешными.

Когда ты приходишь к людям из компании «икс», которые ничего о шахматах не знают, что они делают первым делом? Они просят референта подготовить справочку о том, с кем и чем они имеют дело. Ну и справочка будет какая? Санкционные списки, встреча с инопланетянами.

– Что вы думаете о политизированности ?

– Он взрослый мальчик, имеет право иметь свои взгляды. Что важно понимать о Сереге... он чрезвычайно искренний человек. Если он так говорит, значит, он так действительно думает. Понятно, что его пиаром занимаются профессионалы, но при этом я знаю, что он не врет. Я с ним часто буду не согласен, но это его жизнь, он ее живет так, как считает правильным.

– Вы бы последовали его примеру и вступили бы в Putin Team?

– Я – нет. Я в принципе ни в какие «тимы» не вступаю, – рассказал Свидлер.

Малкин и Карякин тоже в Putin Team