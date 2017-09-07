Менеджер Карякина о вылете с Кубка мира: «Получив такой удар, Сергей должен больше уйти в работу»

Менеджер российского шахматиста Сергея Карякина Кирилл Зангалис прокомментировал вылет спортсмена из второго раунда Кубка мира.

«Такие поражения могут принести только пользу. Получив такой удар, Сергей должен больше уйти в работу. До турнира претендентов полгода, Сергей должен вынести из этого поражения урок.

Никакой трагедии не случилось. Кубок мира – это лотерея. Грустно, печально, но из каждого поражения надо делать выводы. Будем работать и готовиться к следующим соревнованиям», – рассказал Зангалис.

Карякин вылетел с Кубка мира, проиграв во втором раунде