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    Менеджер Карякина о вылете с Кубка мира: «Получив такой удар, Сергей должен больше уйти в работу»

    Теги Кубок мира Сергей Карякин Кирилл Зангалис

    Менеджер российского шахматиста Сергея Карякина Кирилл Зангалис прокомментировал вылет спортсмена из второго раунда Кубка мира.

    «Такие поражения могут принести только пользу. Получив такой удар, Сергей должен больше уйти в работу. До турнира претендентов полгода, Сергей должен вынести из этого поражения урок.

    Никакой трагедии не случилось. Кубок мира – это лотерея. Грустно, печально, но из каждого поражения надо делать выводы. Будем работать и готовиться к следующим соревнованиям», – рассказал Зангалис.

    Карякин вылетел с Кубка мира, проиграв во втором раунде

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