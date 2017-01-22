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    Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 8-й тур. Карлсен проиграл Раппорту, Карякин и Со разошлись миром, другие результаты

    Теги результаты Левон Аронян Магнус Карлсен Пентала Харикришна Сергей Карякин супертурнир в Вейк-ан-Зее Павел Эльянов Люк ван Вели Ян Непомнящий Уэсли Со Аниш Гири Дмитрий Андрейкин Рихард Раппорт Радослав Войташек Вэй И Башкаран Адхибан

    Сегодня в голландском Вейк-ан-Зее прошел 8-й тур шахматного супертурнира.Норвежец Магнус Карлсен проиграл венгру Рихарду Раппорту, российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с лидером турнира американцем Уэcли Со.

    Tata Steel Chess

    Вейк-ан-Зее, Голландия

    8-й тур

    Рихард Раппорт (Венгрия) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 1:0

    Левон Аронян (Армения) – Аниш Гири (Голландия) – 1:0

    Башкаран Адхибан (Индия) – Дмитрий Андрейкин (Россия) - 1:0

    Пентала Харикришна (Индия) – Вэй И (Китай) – 0,5:0,5

    Сергей Карякин (Россия) – Уэcли Со (США) – 0,5:0,5

    Павел Эльянов (Украина) – Радослав Войташек (Польша) – 0,5:0,5

    Люк ван Вели (Голландия) – Ян Непомнящий (Россия) - 0,5:0,5

    Турнирное положение: Со – 5,5, Эльянов, Вэй И – по 5, Карякин, Карлсен, Адхибан, Аронян – по 4,5, Харикришна, Гири – по 4, Андрейкин, Войташек – 3,5, Непомнящий, Раппорт – по 3, ван Вели – 1,5.

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