Знатоки «Что? Где? Когда?» не взяли вопрос о странной схеме. Получится ли у вас?

Клуб не помог.

В «Что? Где? Когда?» прошла вторая игра осенней серии 2024 года. Против телезрителей сыграла команда Дениса Элькиса, которая стала лучшей в 2023-м, а ее капитан получил «Бриллиантовую сову».

В начале игры команде выпал вопрос из Нижнего Новгорода: «Какое действо иллюстрирует схема, которую вы видите? И что мы от вас скрыли?»

Сначала знатоки предположили, что схема связана с театром, а фигура в центре – сцена. Во время обсуждения они обратили внимание, что фигура имеет ассиметричную форму, а вокруг нее расположены 22 имени. Отсюда пришли версии про кладбище, таблицу Менделеева и даже клавиатуру.

На вопрос отвечал Дмитрий Филиппов. По его мнению, представленная схема иллюстрирует позирование героев на известной картине Рембрандта «Ночной дозор». Ответ оказался неправильным – причем в зале не было правильной версии.

Правильный ответ – знатокам показали схему размещения механиков вокруг болида Формулы-1 во время пит-стопа. «22 человека за четыре секунды справляются с техническим обслуживанием машины», – объяснил ведущий Борис Крюк.

Крюк сказал про четыре секунды, но, например, в октябре-2023 на Гран-при Катара команда «Макларен» установила мировой рекорд пит-стопов: механики поменяли колеса за 1,8 секунды. Причем это произошло, несмотря на сложные условия в виде жары. Прошлый рекорд – 1,82 секунды, установленный в сезоне-2019.

Новый вопрос из «Что? Где? Когда?»: угадаете, что спрятано на советской карикатуре?

Фото: 1tv.ru