WADA: Италия заняла первое место по числу допинговых нарушений в 2016 году, Россия – 6-я

Всемирное антидопинговое агентство ( ) опубликовало отчет о нарушениях спортсменами антидопинговых правил в 2016 году.

Всего за позапрошлый год было зафиксировано 1595 нарушений в 112 видах спорта представителями 117 стран. 1326 из нарушений были обнаружены благодаря аналитическим результатам, то есть благодаря положительным допинг-пробам, 269 случаев основаны на фактических данных расследований.

Больше всего нарушений было выявлено в легкой атлетике (205), на втором месте идет бодибилдинг (183), затем – велоспорт (165), тяжелая атлетика (116) и футбол (79).

Чаще всего антидопинговые правила нарушали итальянские спортсмены (147), французы – на втором месте (86), представители США – третьи (76), затем идет Австралия (75), Бельгия (73), Россия и Индия (по 69).

По сравнению с 2015 годом количество нарушений снизилось на 334, однако сильно возросло число видов спорта, где применялся допинг (с 85 до 112).