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    WADA: Италия заняла первое место по числу допинговых нарушений в 2016 году, Россия – 6-я

    Теги допинг сборная России сборная Франции сборная Австралии сборная США сборная Италии WADA сборная Индии сборная Бельгии Легкая атлетика

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о нарушениях спортсменами антидопинговых правил в 2016 году.

    Всего за позапрошлый год было зафиксировано 1595 нарушений в 112 видах спорта представителями 117 стран. 1326 из нарушений были обнаружены благодаря аналитическим результатам, то есть благодаря положительным допинг-пробам, 269 случаев основаны на фактических данных расследований.

    Больше всего нарушений было выявлено в легкой атлетике (205), на втором месте идет бодибилдинг (183), затем – велоспорт (165), тяжелая атлетика (116) и футбол (79).

    Чаще всего антидопинговые правила нарушали итальянские спортсмены (147), французы – на втором месте (86), представители США – третьи (76), затем идет Австралия (75), Бельгия (73), Россия и Индия (по 69).

    По сравнению с 2015 годом количество нарушений снизилось на 334, однако сильно возросло число видов спорта, где применялся допинг (с 85 до 112).

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