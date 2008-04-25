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    Арбитр CAS: «Убежден, что российский спорт может жить без допинга»

    Теги допинг Ричард Паунд сборная России ОКР сборная России жен Микаэль Гайстлингер WADA CAS политика Биатлон

    Арбитр Спортивного арбитражного суда (CAS) Микаэль Гайстлингер поделился мнением об информации по допингу из базы данных Московской лаборатории, критике со стороны Ричарда Паунда и возможном сокрытии допинга в биатлоне.

    О базе данных Московской лаборатории

    «WADA располагает, как известно, копией базы данных. Чтобы использовать ее в суде, им придется объяснить, где находится оригинал и каким образом он применялся. Если против спортсмена не будет никаких других улик, кроме LIMS, доказать его вину будет крайне сложно.

    Если говорить о ситуации в целом, лично для меня был очень важен тот факт, что Олимпийский комитет России признал: на Играх в Сочи что-то было не так. Если уж ОКР так говорит, значит, что-то там точно было неправильно.

    Сейчас вам необходимо заставить мир поверить, что все ошибки прошлого исправлены и больше не повторятся. Убежден, что российский спорт может жить без допинга. У вас одна из сильнейших спортивных наций, огромные традиции. Российским спортсменам не нужна химия, чтобы побеждать».

    О критике со стороны Ричарда Паунда по Крыму

    «Насколько я понимаю, Паунд имел в виду статью, которую я опубликовал в немецком журнале по международному праву. Там шла речь о юридических аспектах присоединения Крыма.

    Я провел анализ ситуации и выразил мнение, что Россия не нарушала принципов международного права и приняла абсолютно легальное, правомерное решение. Я готов повторить это и сейчас.

    Не совсем понимаю, почему господин Паунд берется судить о той статье. Насколько я знаю, он, в отличие от меня, на международном праве не специализируется».

    О возможном сокрытии допинг-проб в биатлоне

    «Непонятно – хотя ничего нельзя исключать, – каким образом могли происходить манипуляции с пробами.

    В период с 2011 по 2015 годы WADA собирало данные спортсменов для паспортов крови. В системе все происходило автоматически и было прозрачно.

    Я не могу себе представить, как этими данными можно было манипулировать, если они находились под полным контролем WADA и системы ADAMS. Честно говоря, это какая-то загадка».

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