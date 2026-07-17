  1. Спортс
  2. Легкая атлетика
  3. Новости

  4. «Человек посмотрел и сказал: «Нерусский какой-то, давайте его уберем». Бегун Бурцев о том, как его вырезали из трансляции из-за цвета кожи

0
«Человек посмотрел и сказал: «Нерусский какой-то, давайте его уберем». Бегун Бурцев о том, как его вырезали из трансляции из-за цвета кожи
Бегун якутско-африканского происхождения Бурцев рассказал о расизме в его адрес.

Российский бегун Артур Бурцев рассказал о проявлениях расизма в его адрес.

Мама спортсмена родом из Якутии, папа – из Гвинеи-Бисау.

– Что за история, когда тебя уже во взрослом спорте вырезали из трансляции из-за цвета кожи? 

– Это было сто лет назад. 

Ребята снимали интервью для одного из стартов «Бегового сообщества». Знаешь, когда разговор с лидерами записывают заранее в отеле, а потом вставляют в трансляцию? 

Насколько я понял, предварительно все эти интервью отправляют на согласование каким-то чиновникам. И вот там человек посмотрел и сказал: «Нерусский какой-то, давайте его уберем». И убрали. 

Задевают ли меня такие ситуации? Ну конечно, да. Сколько бы раз это ни повторялось, привыкнуть невозможно. Но и не скажу, что не сплю, не ем и целыми днями переживаю. Могу расстроиться, но потом спокойно живу дальше, – сказал Бурцев.

«Привыкнуть к проявлениям расизма невозможно». Наш яркий бегун – синтез Якутии и Африки

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Артур Бурцев
logoСборная России по легкой атлетике
Бег
дискриминация

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
– О, эфиоп.
– Я якут и в Эфиопии никогда не был.
– Нам то не гони
Зашёл в его профиль на Спортсе."Фото" профиля выглядит интригующе.
ОтветФут.Боль
Зашёл в его профиль на Спортсе."Фото" профиля выглядит интригующе.
Если смотреть издали - очень похож.
И такое происходит на его родине. Ужасно конечно. Хотя чему тут удивляться? Вон даже в комментариях нацики собрались
ОтветМадрид-дело-тонкое
И такое происходит на его родине. Ужасно конечно. Хотя чему тут удивляться? Вон даже в комментариях нацики собрались
И не говори на войну б его, а то пишет про марши какие-то, прикопали бы и на родине б дышать легче было
ОтветМадрид-дело-тонкое
И такое происходит на его родине. Ужасно конечно. Хотя чему тут удивляться? Вон даже в комментариях нацики собрались
Да, из незалежной тут понабежало отрабатывать)
Это не Маковецкий был?))
ОтветБезызбежноНаКрасный
Это не Маковецкий был?))
Дюжев
Ну редакторы спортса сами не лучше) https://www.sports.ru/athletics/person/artur-burtsev/
Насколько он понял?
Этому можно верить? Или это просто новость?

Хотя и не исключаю. Первый канал например, вырезал из КВН команду инвалидов.
Прочитал, что на Токийском марафоне Бурцев был вторым среди женщин)
А вообще якуты считались всегда лучшими стрелками-снайперами. Жаль нет биотлонических легкоотлетических марафонов
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
«Привыкнуть к проявлениям расизма невозможно». Наш яркий бегун – синтез Якутии и Африки
Шубенков о восстановлении ОКР: «У легкоатлетов не изменится #####. Пока МОК решительно не повлияет на международную федерацию, все так и будет»
Дмитрий Неделин: «Понимаю, что легкоатлетов допустят последними и не нужно питать иллюзий»
Рекомендуем
Главные новости
Британец Джош Керр побил мировой рекорд в беге на одну милю, который держался с 1999 года
«Бриллиантовая лига». Керр выиграл с мировым рекордом, Вархольм, Альфред, Паулино, Кендрикс, Бенджамин, Аджайи одержали победы, Дюплантис и Магучих – 2-е, другие результаты
Дюплантис досрочно завершил этап «Бриллиантовой лиги», выступая с повязкой на бедре. Он второй раз в сезоне занял 2-е место
Владимир Потанин: «Мы должны бороться не просто за восстановление своего участия, а за реформирование всего международного олимпийского движения»
Бегун Бурцев о дисквалификации из-за помощи мамы на дистанции: «Судьи извинялись, но сделать ничего нельзя было. Правила есть правила»
Беларусь в августе начнет проводить гендерное тестирование спортсменов
Дегтярев о допуске российских спортсменов: «Те, кто бойкотирует и саботирует, в конечном счете останутся за бортом. Их ждут технические поражения, стадионы опустеют»
Вайцеховская о гиде против сексуализации спортсменок: «Не могу понять: мир движется в сторону пуританства или же непроходимой, дремучей глупости?»
ЕК не может лишить МОК финансирования за допуск российских спортсменов, но постарается наказать отдельные спортивные федерации
Богословская о гиде против сексуализации: «В легкой атлетике подобное никогда не было проблемой. Мне кажется, это раздутая история»
Ко всем новостям
Последние новости
Джефф Монсон: «Отличная новость, что МОК отменил санкции, но это произошло с опозданием на несколько лет»
Арман Дюплантис и модель Дезире Ингландер выложили фото со свадьбы
Фото
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения