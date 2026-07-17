«Человек посмотрел и сказал: «Нерусский какой-то, давайте его уберем». Бегун Бурцев о том, как его вырезали из трансляции из-за цвета кожи

Российский бегун Артур Бурцев рассказал о проявлениях расизма в его адрес.
Мама спортсмена родом из Якутии, папа – из Гвинеи-Бисау.
– Что за история, когда тебя уже во взрослом спорте вырезали из трансляции из-за цвета кожи?
– Это было сто лет назад.
Ребята снимали интервью для одного из стартов «Бегового сообщества». Знаешь, когда разговор с лидерами записывают заранее в отеле, а потом вставляют в трансляцию?
Насколько я понял, предварительно все эти интервью отправляют на согласование каким-то чиновникам. И вот там человек посмотрел и сказал: «Нерусский какой-то, давайте его уберем». И убрали.
Задевают ли меня такие ситуации? Ну конечно, да. Сколько бы раз это ни повторялось, привыкнуть невозможно. Но и не скажу, что не сплю, не ем и целыми днями переживаю. Могу расстроиться, но потом спокойно живу дальше, – сказал Бурцев.
«Привыкнуть к проявлениям расизма невозможно». Наш яркий бегун – синтез Якутии и Африки
Комментарии
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– Я якут и в Эфиопии никогда не был.
– Нам то не гони
Этому можно верить? Или это просто новость?
Хотя и не исключаю. Первый канал например, вырезал из КВН команду инвалидов.
А вообще якуты считались всегда лучшими стрелками-снайперами. Жаль нет биотлонических легкоотлетических марафонов