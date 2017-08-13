Йохан Блэйк: «Нас долго держали перед выходом на старт. Усэйн просто остыл»
Партнеры Усэйна Болта по сборной Ямайки обвинили организаторов чемпионата мира по легкой атлетике в том, что спортсмены были вынуждены слишком долго ждать выхода на эстафету после разминки.
«Мы ждали забега около 45 минут. Мне кажется, прошло три медальные церемонии до того, как мы вышли», — заявил ямайский легкоатлет Омар Маклауд.
Спринтер Йохан Блэйк также отметил, что ожидание перед выходом на старт было слишком долгим.
«Нас долго держали в комнате вызова. Усэйн тогда сказал мне, что это безумие. Мы разогрелись и ждали, еще раз разогрелись и снова ждали. Усэйн просто остыл», — рассказал Блэйк.
Напомним, Усэйн Болт травмировал ногу на четвертом этапе эстафеты 4×100 на чемпионате мира в Лондоне и не смог завершить дистанцию.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.