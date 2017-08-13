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    Йохан Блэйк: «Нас долго держали перед выходом на старт. Усэйн просто остыл»

    Теги бег чемпионат мира Усэйн Болт сборная Ямайки Йохан Блэйк Омар Маклауд

    Партнеры Усэйна Болта по сборной Ямайки обвинили организаторов чемпионата мира по легкой атлетике в том, что спортсмены были вынуждены слишком долго ждать выхода на эстафету после разминки.

    «Мы ждали забега около 45 минут. Мне кажется, прошло три медальные церемонии до того, как мы вышли», — заявил ямайский легкоатлет Омар Маклауд.

    Спринтер Йохан Блэйк также отметил, что ожидание перед выходом на старт было слишком долгим.

    «Нас долго держали в комнате вызова. Усэйн тогда сказал мне, что это безумие. Мы разогрелись и ждали, еще раз разогрелись и снова ждали. Усэйн просто остыл», — рассказал Блэйк.

    Напомним, Усэйн Болт травмировал ногу на четвертом этапе эстафеты 4×100 на чемпионате мира в Лондоне и не смог завершить дистанцию.

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