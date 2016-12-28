Бывший руководитель антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов прокомментировал статью The New York Times, в которой глава РУСАДА Анна Анцелиович признает существование в России некой допинговой-системы.

«Это не институциональный заговор, а коммерческий. Группа людей, пользуясь своим служебным положением, поправляла свой имущественный статус.

Такие коммерческие кластеры, которые в большом спорте возникают и вырастают. Система абсолютно не непрозрачна. У нас ровно то же самое, что и в других странах. Выжимать из этого государственную программу — по меньшей мере, несправедливо.

— Эту программу не могли курировать руководители российского спорта?

— Упаси боже. Думаю, даже те, кто это пишут, в этот момент хихикают.

— The New York Times неправильно истолковала слова Анцелиович?

— Спорить с мэйнстримовыми масс-медиа бесполезно. Их задача не разобраться, а действовать в режиме своего нарратива. То, что у нас произошло, — повторение историй других стран, в том числе, той замечательной и исключительной, где регулярно выходит The New York Times. Это коммерческий феномен», – рассказал Дурманов.