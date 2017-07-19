ЧМ-2017 – худший для китайских прыгунов в воду за 12 лет. Они проиграли уже 4 вида

Сборная Китая по прыжкам в воду, главный фаворит всех международных соревнований, проиграла 4 из 9 видов на водном чемпионате мира, который проходит в Будапеште.

Такое с китайцами не случалось с 2005 года, когда они уступили в 5 видах из 10. Сейчас на ЧМ разыгрывается 13 комплектов медалей, но даже в случае победы в четырех оставшихся видах ЧМ-2017 станет худшим для Китая за 12 лет.

В Будапеште золото у китайцев отобрали малазийка Чон Юн Хонг (вышка), россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров (синхрон, 3-метровый трамплин), французы Матье Россе – Лаура Марино (командные соревнования) и австралийка Мэдисон Кинни (метровый трамплин).

До турнира в Будапеште представители Китая не отдавали соперникам больше трех золотых медалей. А на ЧМ-2011 китайцы и вовсе выиграли все виды программы.