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    Синхронное плавание. Чемпионат мира. Колесниченко выиграла золото в технической программе

    Теги синхронное плавание результаты чемпионат мира Светлана Колесниченко Она Карбонель Бальестеро сборная Украины (синхронное плавание) сборная Испании по синхронному плаванию сборная России (синхронное плавание) Анна Волошина

    Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в технической программе среди солисток на чемпионате мира в Будапеште.

    Синхронное плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Солистки

    Техническая программа

    1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,2036
    2. Она Карбонель Бальестеро (Испания) – 93,6534
    3. Анна Волошина (Украина) – 91,9992

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