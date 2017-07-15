Синхронное плавание. Чемпионат мира. Колесниченко выиграла золото в технической программе
Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в технической программе среди солисток на чемпионате мира в Будапеште.
Синхронное плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Солистки
Техническая программа
1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,2036
2. Она Карбонель Бальестеро (Испания) – 93,6534
3. Анна Волошина (Украина) – 91,9992
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