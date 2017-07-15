Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в технической программе среди солисток на чемпионате мира в Будапеште.

Синхронное плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия



Солистки

Техническая программа



1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,2036

2. Она Карбонель Бальестеро (Испания) – 93,6534

3. Анна Волошина (Украина) – 91,9992