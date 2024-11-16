«Зенит» против Моуринью – при 40 тысячах фанатов! Репортаж из Стамбула, который вернет забытые чувства

Любовь Курчавова – свидетель.

Этот матч не был похож на товарищеский.

Днем я услышала, что на стадионе ждут порядка 40 тысяч зрителей, и не могла поверить. Сомнений поубавилось, когда, гуляя неподалеку от стадиона за четыре часа до игры, я увидела сотни болельщиков и десятки продавцов атрибутики. А за час с лишним с трибун доносился гул, который было слышно за пределами чаши стадионы.

Иду по тоннелю и чувствую: мурашки.

Зрители вовсю поют, размахивают флагами и танцуют. И это не еврокубок, а Winline Суперсерия. И это несмотря на прохладный стамбульский вечер и дождь. Скверная погода не рушит удовольствие предвкушения.

Кто-то из игроков «Фенербахче» перебежал с одной половины поля на другую и трижды разбил кулаком воздух. На каждый удар трибуны громко ответили – хэй, хэй, хэй!

На часах 19:24, «Зенит» выходит на разминку. И его встречают жутким свистом.

Ощущения из прошлого – так выглядели и звучали евровыезды.

Моуринью осчастливил болельщиков уже перед матчем – позвал ребенка с трибуны на скамейку и сделал пару десятков селфи

И вот появился он – особенный, хэдлайнер. Человек, к которому прикованы взгляды всех стюардов и болельщиков с нижних рядов.

Жозе Моуринью предельно спокоен: пару минут назад он ненадолго выглянул из тоннеля (и сразу спрятался в подтрибунке), теперь выходит уже основательно и по-хозяйски кладет правую руку на крышу скамейки.

И дарит шоу.

До свистка двадцать минут, и тренер показывает на кого-то с нижнего ряда центрального сектора. Мужчина с двумя огромными флагами «Фенербахче» спускается с широченной улыбкой, но Жозе показывает: нет, не ты.

Оказывается, он звал мальчика в зеленой куртке.

Парня перетаскивают через ограду, и Моуринью сажает его рядом с собой на скамейку.

Делает фото, бросает пару фраз. Вроде бы уходит, но не совсем: останавливается, чтобы осчастливить еще и болельщиков, столпившихся у входа в тоннель. Сначала соглашается на селфи, а потом берет чей-то телефон и делает еще несколько кадров.

Кстати, счастье парня в зеленой куртке на коротком диалоге с Моуринью не закончилось: его уводят в подтрибунку. Мальчик проходит в нескольких метрах от меня: рыдает, закрывая глаза руками.

Вся эта прелесть рассеивается, когда запасные «Зенита» проходят на скамейку – им уготована новая волна свиста. А вот объявление состава «Фенербахче» – это что-то на рок-концертном: каждое произнесенное диктором слово отдается эхом.

За пару минут до свистка снова вижу Моуринью – он с улыбкой подходит к Сергею Семаку. Теплые объятия. Здесь Жозе что-то говорит, похлопывая Семака по животу.

Тот со смехом отвечает – и Моуринью проплывает дальше, чтобы поприветствовать других тренеров.

После матча Семак раскрыл тайну: «Он спросил: «Тренируешься?» Я говорю: «Конечно, нет». А он: «А где живот?» – «Будет».

«Вчера играл за его команду в приставку». Особенная встреча для дебютантов «Зенита»

Первый тайм смотрю из-за ворот, в которые атакует «Зенит». И это такое непривычное – или даже незнакомое – ощущение: волна из-за спины накрывает, от нее моментами закладывает уши.

Могу сказать одно: в этот день я точно уяснила значение слова «аура».

Где-то в двадцати метрах от меня – Моуринью, и я не могу оторвать от него глаз. И в увядающем Жозе есть какой-то непостижимый магнетизм: даже в том, как он стоит на углу технической зоны, вложив руки в карманы.

В этот день Жозе тяжело вывести на эмоции: разочарованный взмах рукой, когда судья ставит от ворот вместо углового, и энергичные аплодисменты после ошибки. Пожалуй, на этом все. На 20-й «Фенербахче» забивает, а для Моуринью словно ничего и не изменилось – он спокойно отвернулся от поля и пару раз отбил пять подошедшим ассистентам.

Ближе к финальной трети тайма наконец-то вижу импозантного Моуринью, с которым познакомилась в детстве через телевизор – пока игроки дерутся на поле, он спокойно идет в техническую зону «Зенита» и мило болтает с Семаком. После игры Сергей объяснил: «Он сказал: «Хорошо, что есть эмоции и напряжение. И что они выплескиваются».

Больше эмоций от Моуринью в первом тайме я не вижу: не помогли даже два гола «Зенита» (и забитый по правилам, и отмененный из-за руки Лусиано).

За минуту до свистка на перерыв Жозе скрывается в тоннеле.

После игры говорю с молодыми парнями из «Зенита» – Константином Воинковым , для которого в матче с «Фенербахче» случились первые 15 минут за основу в карьере, и Никитой Вершининым , который дебютировал в первой команде совсем недавно – против «Факела» в Кубке.

Конечно, обсуждаем Моуринью.

– Буквально вчера в самолете на приставке играл за его команду, – улыбается Константин. – Большая честь сыграть против него вживую, классно получить такую возможность. Очень именитый тренер.

– Подойти к Моуринью не удалось – он очень быстро убежал в подтрибунку, – говорит Никита.

– А хотелось?

– Нуу, может быть 😊 Все-таки в детстве мне он нравился.

Молодежь «Зенита» впервые в карьере увидела такие трибуны. Даже Соболев в восторге

Во втором тайме меняю ворота – теперь я дальше от Моуринью, но еще острее чувствую эмоции, которыми трибуны встречают каждую атаку «Зенита». Давление не ослабевает: каждый угловой и даже подход к воротам «Фенербахче» сопровождается свистом. Пока дети висят на ограждениях и выкрикивают фамилии любимых футболистов, смотрю на разминку молодежи «Зенита». И думаю: они же, наверное, никогда не видели такие трибуны.

На 68-й у «Зенита» тройная замена – выходят Георгий Кашеев, Денис Мушкарин и Сергей Чернов. На 77-й к ним присоединяются Константин Воинков и Александр Тарасов, а на 83-й – Никита Вершинин.

Из них минуты в официальных матчах есть только у Вершинина – 9 против «Факела» в Кубке.

Каждую замену «Зенита» болельщики «Фенербахче» встречают одинаково – свистом.

«Настолько яркую поддержку увидел впервые в карьере, – подтверждает 19-летний Воинков. – Еще в прошлом году в Китае тоже было около тридцати тысяч, но атмосфера там не такая. Замечательно. Очень понравилось, хоть эта поддержка была и не для нас 😅 Наслаждались, но старались не обращать внимания».

«В такой атмосфере я играл всего один раз, – говорит Вершинин. – Невероятно, конечно. Очень крутые болельщики. Перед выходом на поле волновался даже, но ничего – пару раз получил мяч и успокоился. На поле [болельщики] уже и не так заметны – ты весь в игре».

Наслаждался и куда более опытный Александр Соболев:

«Кайф просто. Скучаем очень по этому. Я в первом тайме бегал и смотрел на время. Думал: «Блин, хоть бы это как можно дольше продолжалось». Потому что просто кайф, хочется такие игры играть как можно чаще, и атмосфера на стадионе – просто фантастика. Прям одно удовольствие. Наверное, последний раз вот так было на Евро в Дании, когда мы проиграли 1:4».

***

На 63-й «Фенербахче» забил второй – это сделал защитник Левент Мерджан, у которого всего девять минут в турецкой Суперлиге за сезон. Тут Моуринью уже не сдержался: легкой трусцой побежал к игрокам, чтобы поздравить Левента.

«Я очень счастлив, – сказал Жозе. – Горжусь игроками. Тадич, Фред и Бекао, которые обычно выходят в старте, снова показали профессионализм и выдали идеальную игру. Но и те, кто играют реже, тоже были очень хороши. Рад за них. Поэтому мне и немного грустно – я увидел, что не могу давать некоторым столько игрового времени, сколько они заслуживают».

Вообще, вокруг Моуринью в Турции много скандалов – он воюет с судьями , ВАР, хватает красные и критикует местный чемпионат. Писали даже, что у него не лучшие отношения с турецкими футболистами «Фенербахче». Правда, глядя на то, как тепло Жозе обнимал Огуза Айдына после замены, верилось в это с трудом.

Ближе к концу игры Моуринью жестами успокаивал команду, и ощущалось это как настоящая еврокубковая игра – при комфортном счете тренер просит не спешить, чтобы не растерять баланс. После свистка – улыбки в подтрибунке, долгие объятия Дугласа Сантоса с Фредом и обмен футболками.

Стамбул, вечер 15 ноября. Прикосновение к чему-то уже забытому, но по-прежнему волшебному.

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; East News /Ulrik Pedersen/Cal Sport Media via AP Images; Любовь Курчавова