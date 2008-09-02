Дзюдоист Моллаи не хочет возвращаться в Иран с ЧМ-2019. Его заставляли отказаться от схватки с борцом из Израиля

Чемпион мира-2018 по дзюдо иранец Саид Моллаи не хочет возвращаться домой в свою страну после чемпионата мира 2019 года в Токио.

Перед четвертьфиналом ЧМ в категории до 81 кг тренеру Моллаи позвонили министр спорта Ирана и президент НОК страны. Они приказали спортсмену сняться с турнира, чтобы избежать схватки со спортсменом из Израиля Саги Муки, так как страны уже давно враждуют между собой.

Моллаи отказался выполнять приказ и продолжил выступление на турнире, но проиграл четвертьфинальную схватку. Чемпионом мира стал Муки.

Теперь Моллаи не хочет возвращаться в Иран, так как боится за свою безопасность. По его словам, власти Ирана угрожают ему и его семье серьезными неприятностями.

Спортсмен обратился за помощью к президенту Международной федерации дзюдо , который пообещал помочь дзюдоисту.

«Я боец. Я хочу соревноваться, не смотря ни на что. Но я живу в стране, которая запрещает мне выступать. У нас там просто нет выбора, мы вынуждены подчиняться. Все, что я сейчас сделал, в интересах моей жизни. Моей новой жизни», – рассказал Моллаи.