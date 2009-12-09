15-летняя чемпионка России по панкратиону погибла в Братске от удара током в ванной

В Братске погибла 15-летняя чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Ирину нашли в ванной в ее собственной квартире.

Предположительно, она поставила смартфон заряжаться и уронила его в воду.

Ирина победила на первенстве России два месяца назад, в дальнейшем она должна была дебютировать в составе сборной России.

Панкратион – возрожденное олимпийское единоборство. Сейчас в боях ввели ограничения по времени, защиту, снижающую риск травм. Однако соперникам по-прежнему разрешено применять практически любые приемы из любого положения.