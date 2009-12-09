Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    15-летняя чемпионка России по панкратиону погибла в Братске от удара током в ванной

    Теги происшествия Единоборства

    В Братске погибла 15-летняя чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова.

    Как сообщает телеграм-канал Mash, Ирину нашли в ванной в ее собственной квартире.

    Предположительно, она поставила смартфон заряжаться и уронила его в воду.

    Ирина победила на первенстве России два месяца назад, в дальнейшем она должна была дебютировать в составе сборной России.

    Панкратион – возрожденное олимпийское единоборство. Сейчас в боях ввели ограничения по времени, защиту, снижающую риск травм. Однако соперникам по-прежнему разрешено применять практически любые приемы из любого положения.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться