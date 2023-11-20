Генеральный партнер сборной Казахстана по футболу, Olimpbet, выпустил эксклюзивный мерч в поддержку нашей команды.

В преддверии заключительного квалификационного матча на Евро-2024 Olimpbet призывает поддержать сборную страны. Казахстанский букмекер №1 представил лимитированную серию футболок, посвященную успехам нашей команды в отборочных играх.

Слоганом кампании стала фраза «Верь до конца». Именно так генеральный партнер сборной Казахстана хочет поддержать победный дух игроков и болельщиков.

Лимитированные футболки от Olimpbet уже получили болельщики на матче с Сан-Марино в пятницу. Другая их часть разыгрывается в Инстаграм-аккаунте самого популярного казахстанского букмекера.

Интересна концепция создания этого проекта. Всего было выпущено 140 футболок, каждая из которых имеет на рукаве свой номер. 140 – это количество клиентов Olimpbet, которые поставили на победу Казахстана в историческом матче с Данией 26 марта.

Цифра «101» на лицевой стороне футболки – коэффициент, который предлагался на выигрыш наших спортсменов. А «3:2» и «1:2» на спине – это два переломных счета в играх против сборных Дании и Финляндии. Когда-то они казались невероятными, а сейчас казахстанская команда находится в одном шаге от выхода в финальную стадию чемпионата Европы.

Нашим футболистам остался последний рывок в ответном матче со сборной Словении, и генеральный партнер сборной Казахстана по футболу, Olimpbet, призывает верить до конца. Пусть даже это будет вера в чудо. Наши ребята на это способны.