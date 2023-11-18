«Барыс» против лидера Востока: какие шансы?

Olimpbet предлагает аналитику к важнейшим матчам субботы в КХЛ.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана). 18 ноября, 17:30 (время Астаны)

Обыграв в овертайме «Сибирь», магнитогорцы продлили свою победную серию в регулярном первенстве до шести матчей, благодаря чему вышли в лидеры Восточной конференции.

А ведь перед этим «Металлург» пять раз кряду проиграл, прервав затяжную полосу неудач как раз во встрече с «Барысом», которая состоялась 31 октября и завершилась в пользу «магнитки» со счетом 3:2.

Сможет ли казахстанская команда закольцевать лихую поступь коллектива Андрея Разина и поправить свое незавидное турнирное положение, хотя бы немного приблизившись к зоне плей-офф?

Сделать это клубу из Астаны будет неимоверно тяжело. «Барыс» уже дважды уступил «Металлургу» по ходу текущего сезона, а из десяти последних личных встреч в рамках Континентальной хоккейной лиги казахстанцы выиграли всего одну.

Эксперты Olimpbet видят в «магнитке» безоговорочного фаворита в противостоянии с «барсами». Победитель матча: «Металлург» – 1.35, «Барыс» – 3.18. Кроме того, казахстанский букмекер № 1 полагает, что в магнитогорском матче с большой долей вероятности будет заброшено не меньше пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.21, Б – 1.66.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам казахстанский букмекер №1. Успейте принять участие в акции «Көп рақмет» от Olimpbet с 15 ноября по 27 декабря 2023 года!

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа). 18 ноября, 20:00

«Зеленое дерби» – одно из самых знаковых и принципиальных противостояний КХЛ. А разве может быть иначе в споре друзей-соседей? «Ак Барс» и «Салават Юлаев» очень ревностно относятся к успехам друг друга, но это никак не отражается на взаимоуважении игроков и болельщиков обоих клубов.

Казанцы с уфимцами спокойно продвигаются по дистанции «регулярки», уверенно располагаясь в кубковой восьмерке Востока. Нет никаких сомнений, что обе «зеленые» команды выйдут в плей-офф и будут ставить задачу завоевать Кубок Гагарина, которым в разные годы владели и те, и другие.

В сезоне-2023/24 «Салават Юлаев» и «Ак Барс» выясняли отношения уже трижды, и всякий раз победу праздновали хозяева, причем в основное время – дважды побеждал клуб из Уфы, один раз – команда из Казани.

Следующий раунд «зеленого дерби» состоится в столице Татарстана, что заметно повышает шансы принимающей стороны на победу. Вот и аналитики Olimpbet считают, что у «барсов» шансов на успех заметно больше, чем у их соперников. Победитель матча: «Ак Барс» – 1.55. «Салават Юлаев» – 2.45. А вероятность овертайма самым популярным букмекером страны оценивается кэфом 4.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK». Помните об ответственной игре.