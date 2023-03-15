Симон Фуркад: «Казахстанский Щучинск может стать новой точкой развития мирового биатлона»

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Чемпион мира-2009 Симон Фуркад посетил чемпионат мира по биатлону среди юниоров, прошедший в казахстанском Щучинске. Француз прокомментировал возможность проведения взрослого этапа Кубка мира в Казахстане.

– Это мой первый визит в Казахстан. Щучинск может стать новой точкой развития мирового биатлона. Единственный минус – здесь сильный ветер. Но в этом есть своя интрига. Из-за ветра процесс розыгрыша наград становится более сложным и непредсказуемым, – сказал Фуркад.

На юниорском ЧМ-2023 лучший результат показала команда Германии (9 золотых и 6 серебряных медалей).

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