Появилась информация по бою между Дэрриком Миннером и Нуерданбеком Шаиланом, состоявшийся 5 ноября на турнире UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе.

Напомним, незадолго до боя был зафиксирован аномальный рост ставок на досрочное поражение Миннера в первом раунде, после чего боец уже на второй минуте потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы колена.

Находящийся под следствием тренер Миннера Джеймс Крауз работал на букмекеров. По информации ESPN, с 2019 года Крауз работал так называемым агентом в оффшорной букмекерской конторе ABCBetting, оформляя игрокам регистрацию на сайте, а также напрямую принимая ставки.

Вскоре после боя Миннер был уволен из UFC, а Атлетическая комиссия штата Невада лишила Крауза тренерской лицензии до окончания следствия.

После начала расследования, к которому подключились сотрудники ФБР, представители сильнейшей лиги мира официально сообщили, что отныне организация запрещает своим атлетам, родственниками и членам их команд делать ставки на бои UFC.

Нуерданбек Шаилан – этнический казах, родившийся в Или-Казахском автономном округе Китая.

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