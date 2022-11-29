Аскар Абильдаев может стать руководителем «Шахтера»
Аскар Абильдаев может возглавить «Шахтер».
Об этом сообщил портал KazFootball.kz.
Абильдаев провел в карагандинском клубе большую часть игровой карьеры, а позднее работал там на различных административных должностях.
Его последним местом работы был пост советника генерального директора «Астаны».
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро
Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги
Комментарии