Аскар Абильдаев может стать руководителем «Шахтера»

Аскар Абильдаев может возглавить «Шахтер».

Об этом сообщил портал KazFootball.kz.

Абильдаев провел в карагандинском клубе большую часть игровой карьеры, а позднее работал там на различных административных должностях.

Его последним местом работы был пост советника генерального директора «Астаны».

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