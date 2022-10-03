Благоевич об уходе из «Астаны»: «Все произошло в одночасье»

Срджан Благоевич высказался об уходе из «Астаны».

– Все произошло в одночасье. Были какие-то политические изменения, потом сменилось руководство клуба и новые руководители решили сменить тренера. Я воспринял это как часть работы, хотя сожалею, что не доработал до последнего матча. За шесть туров до конца мы были вторыми в турнирной таблице, отставая от «Актобе» на два очка, вышли в полуфинал Кубка, откуда вылетели все сильные соперники. Мы были единственной командой, приблизившейся к обоим трофеям.

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