Томашевич о победе над «Шахтером»: «К сожалению, упустили много моментов»

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Защитник «Тобола» Жарко Томашевич прокомментировал матч 21-го тура КПЛ против «Шахтера» (3:1).

– Игра была очень сложная. «Шахтер» – отличная команда, которая играет в атакующий футбол в чемпионате, но мы хорошо контролировали мяч. К сожалению, упустили много моментов, особенно в первом тайме. Самое главное, что мы набрали три важных очка. Отмечу, игры после перерыва всегда складываются тяжело, поэтому эта победа для нас очень важна. Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые всегда поддерживают нас по максимуму. С победой, Костанай!

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