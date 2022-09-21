Тагыберген: «Сборная Беларуси – самая неудобная для нас»

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген ответил на вопросы перед матчем с Беларусью в Лиге наций.

– Настроение перед игрой хорошее. Мы рады, что встретились и увидели друг друга. Готовы на все 100%.

– Как прошла подготовка к матчу и когда мы увидим вашу «пушку»?

– Отдадим все на поле завтра. Мне приятнее отдать ассист, чем забить гол. Но все же буду стараться забить завтра.

– Кто самый опасный игрок в составе соперника?

– Эта сборная самая неудобная для нас. Думаю, стоит опасаться игроков, которые играют в нашем чемпионате. Например, Макс Эбонг и Денис Поляков из «Астаны». Макс может создать проблемы, но думаю, мы с ним справимся и перед нашими болельщиками одержим победу.

– Мы никогда до этого не занимали первое место в группах. К тому же, мы никогда не обыгрывали сборную Беларуси. Готовы ли вы психологически?

– Это исторический момент. Как я сказал ранее, это тяжелый соперник для нас. Попытаемся воплотить нашу мечту в этот исторический момент. Мы сделаем все, что в наших силах.

– Сборная Греции в 2004 году совершила сенсацию и стала чемпионом Европы. Стоит ли ждать такого от нашей сборной?

– Не будем бежать впереди паровоза. Мы, конечно, постараемся воплотить все наши мечты в реальную жизнь.

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