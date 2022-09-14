Никита Бояркин: «Очень нужная и важная победа»

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин ответил на вопросы после победы над «Трактором» (3:1).

– Впечатления положительные, наконец-то выиграли, очень нужная и важная победа. Нам была она нужна, поскольку долго не могли выиграть, обидные поражения, все в команде были этим недовольны. Думаю, первая победа должна как-то помочь раскрепоститься в атаке и обороне и уже получать удовольствие на льду.

– Наверное, в раздевалке тренеры обратили особое внимание, все-таки первая домашняя игра?

– Конечно. В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли на игру, верили в нас до последнего, несмотря на столь неудачный старт. Пришли, поддержали, были шестым полевым игроком. Это нам очень помогло. Настраивались как на последний бой, победа была нужна, чтобы вернуться в игру, найти ее и подниматься выше по турнирной таблице.

– Тот гол, который пропустили в раздевалку на последних секундах первого периода, казалось, подбодрит соперника, но вы все же не допустили большей разницы во втором отрезке?

– Тренеры подсказали, всех успокоили — ничего страшного, продолжаем играть, мы идем и нечего переживать. Парни услышали и продолжили играть в свою игру.

– Второй пропущенный гол, который отменили по запросу тренера, все-таки могли получить штраф, если не подтвердить. Как с твоей точки виделся момент?

– Я отразил шайбу, она попала в игрока, я пошел и мне заблокировали действие. Я обратил на это внимание видео тренера, тренера вратарей. Они посмотрели у себя, на это дается определенное время и вынесли вердикт, что стоит взять просмотр, рискнуть.

– То есть ты подал сигнал тренерскому мостику?

– Да.

– Мы знаем, что перед чемпионатом мира была травма, как восстановился, как много времени потратил на это?

– Времени потребовалось больше, чем хотелось. Сделал операцию сразу как команда уехала на чемпионат мира. Потом две недели просто отдыхал, восстанавливал колено. И через две недели начал работать с тренером по физподготовке специальным, он занимается реабилитацией игроков. И в течение полтора месяца, благодаря этой работе достигли хорошего результата. Травма, слава Богу, не тревожит. Надеюсь, так и будет.

– Все лето потратил на это и уже к предсезонке был готов к тренировкам с командой?

– Да, тренировался с командой, но были некоторые упражнения, где ограничивал вес либо уменьшал повторения.

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