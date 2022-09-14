Михаил Кукушкин: «Когда я играю за Казахстан, всегда борюсь до последнего»

Михаил Кукушкин прокомментировал поражение от нидерландца Тэллона Грикспура на Кубке Дэвиса.

– Если бы это был какой-то обычный турнир, я мог бы проиграть со счетом 1:6, 0:6, потому что первые полтора сета соперник меня полностью переигрывал. Но это была игра за сборную страны. Знаю, что болельщики, как на стадионе, так и в Казахстане около телевизоров всегда поддерживают меня, поэтому я просто не имел права опускать руки и сделал все возможное. Неважно, какой соперник и какой счет. Думаю, все видят, что на корте я всегда выкладываюсь до самого последнего мяча.

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