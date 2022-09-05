«Адос» идет за перстнем

24 сентября в Сочи на Red Arena состоится бой за титул чемпиона кулачной лиги Top Dog. В главном поединке вечера сойдутся претендент Адилжан «Адос» Сандибеков из Казахстана и непобежденный российский боец Денис Погодин.

TOP DOG FC 16 подарит фанатам сразу 3 поединка с участием бойцов, не знающих поражений в лиге. В мэйн-карде в среднем весе Александр «Север» Северин (3 победы — 0 поражений) сразится с Тимуром «Доктором» Акаимовым (2 – 1). В легчайшем весе состоится претендентский бой с участием Хаважа Олигова (3 – 0) и Матина «Торнадо» Шаропова (2 – 0). И, наконец, главным событием вечера станет 5-раундовый поединок за перстень в полусреднем весе – Денис Погодин с тремя досрочными победами в копилке (3 – 0) схлестнется с казахстанцем Адилжаном «Адосом» Сандибековым (4 – 2 – 1). Для Погодина это будет первая защита титула.

Предстоящее событие – отличный повод вспомнить нелегкий путь выступлений «Адоса» в Top Dog и поинтересоваться у 21-летнего спортсмена из Костаная, в каком физическом и эмоциональном состоянии он подходит к чемпионскому поединку.

- Твой дебют в TopDog получился не однозначным. Ничья, победа, затем поражение и снова ничья. Что произошло потом? Ты уверенно выиграл два поединка и теперь будешь биться за перстень?

– Я дебютировал с ничьей, хотя тот бой многим показался спорным, но это был мой первый опыт в кулачке. Я до конца не понимал, куда попал и что вообще происходит. Начиная со второго поединка уже полностью адаптировался к формату, а вот что касается третьего боя с Валерой Заботиным, в котором я уступил… Даже если вы сейчас зайдете в комментарии под трансляцией боя, то увидите, – процентов 80 считают, что меня тогда засудили.

В любом случае, бой прошел так, как прошел и это уже вчерашний день. Наверное, так было нужно, чтобы я как следует подготовился и вышел на главный свой поединок сейчас. Думаю, все случилось так, как должно было быть. Бой с Заботиным был у всех на слуху и дал мне мощную медийку. А это тоже очень важно.

- И, тем не менее, год спустя ты готовишься к бою за перстень с непобежденным Денисом Погодиным. Что скажешь о своем сопернике?

– Да, соперник хороший, опытный и непобежденный. Но я считаю, что к каждому можно подобрать ключ. Во-первых, Денис ни разу в своих трех поединках не провел все три раунда, не прочувствовал полную дистанцию. Во-вторых, его база – бокс, а это не совсем кулачка. Классический бокс здесь не сильно роляет. Уверен, у меня все получится, и я одержу верх в этом противостоянии.

- Тебя не смущает, что коэффициенты букмекеров в этом бою не в твою пользу? Olimpbet дает 1.53 против 2.34 в пользу Погодина.

– Нисколько! Мне не впервой выходить андердогом. В прошлом бою, единственном из всех шести поединков, проведенных в лиге, 80% зала болели за меня, а не за моего соперника. Если вы посмотрите мои ранние встречи, то там почти вся публика поддерживала моих соперников. Меня это заряжало и мотивировало.

- Как думаешь, чем ты заслужил симпатию зрителей?

– Когда читаю комментарии, вижу, что обо мне пишут. Называют добродушным. Я не люблю грязь. Обзывать соперника, махать кулаками после боя – все это не мое. Я спортсмен, в первую очередь, и всегда остаюсь дисциплинированным.

- Если сравнить того Адоса, который проиграл год назад и нынешнего, то что изменилось?

– Изменилась подготовка. Сейчас я более тщательно подхожу к этому компоненту. Я набрался хорошего опыта в поединках с Денисом «Ураганом» Дулой и «Берсерком». В общем, не стою на месте, делаю выводы, работаю над ошибками и сейчас хорошо подготовлен к битве за перстень.

Турнир #TDFC16 состоится 24 сентября в Сочи (Красная поляна) на площадке Red Arena при поддержке генерального партнера Olimpbet, с прямой трансляцией на телеканале Udar.