Капитан сборной Литвы: «Зачем ехать в Польшу, когда можно уехать в Казахстан на неплохую зарплату?»

Капитан сборной Литвы Федор Черных озвучил уровень зарплат футболистов в Казахстане, отвечая на вопрос о белорусских легионерах в Европе:

– Зачем ехать в Польшу на небольшие деньги, рисковать, когда можно уехать в Казахстан на неплохую зарплату? Допустим, у меня есть два предложения: из Польши с зарплатой в пять тысяч долларов и из Казахстана с 15 тысячами. Естественно, при выборе, куда ехать, возникнет мысль: «А вдруг в Польше не получится, не буду играть, получу травму. Да много чего. В итоге и играть не буду, и денег нормальных не заработаю. В Казахстан уже не пригласят».

И вот так вот думая, игроки сразу же выбирают более оплачиваемый и менее рискованный вариант. Как по мне, это вполне нормальное мышление, ничего страшного не вижу в этом, – отметил Черных.

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