«Аксу» – «Шахтер»: где смотреть

Сегодня «Аксу» в рамках 15-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана дома сыграет с карагандинским «Шахтером».
Игра начнется в 21:00 по времени Нур-Султана и будет показана на Qazsport.
Таблица здесь. Статистика здесь.
- Дата проведения
- 25 июня, 18.00, «Орталык Павлодар»
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