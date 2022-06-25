«Аксу» – «Шахтер»: где смотреть

Теги высшая лига Казахстан Шахтер Караганда Аксу Sports.ru - Казахстан Qazsport ПФЛК Спорт Казахстана

Сегодня «Аксу» в рамках 15-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана дома сыграет с карагандинским «Шахтером».

Игра начнется в 21:00 по времени Нур-Султана и будет показана на Qazsport.

Таблица здесь. Статистика здесь.

Аксу – Шахтер Караганда
Дата проведения
25 июня, 18.00, «Орталык Павлодар»
Онлайн матча

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