«Аксу» – «Шахтер»: где смотреть

Сегодня «Аксу» в рамках 15-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана дома сыграет с карагандинским «Шахтером».

Игра начнется в 21:00 по времени Нур-Султана и будет показана на Qazsport.

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