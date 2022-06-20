Эльхан Астанов: «Двигаемся дальше и готовимся к следующей игре»

Полузащитник «Ордабасы» Эльхан Астанов дал комментарий после победы над «Таразом» (3:2) в 14-м туре КПЛ.

– Непростой матч, в первые 20 минут матча нам удалось забить три мяча, но нужно отдать должное соперникам, они не опустили руки и боролись до конца. Думаю, мы пропустили совсем необязательных два гола, но все же одержали долгожданную победу. И конечно в такой праздничный день, мы хотели порадовать всех наших болельщиков. Пользуясь случаем хотел бы поздравить всех жителей и гостей нашего города с праздником! Еще хотел бы отметить горячую поддержку на стадионе, и не устаю говорить, что наши болельщики дают нам дополнительные силы, мы это ценим. Мы двигаемся дальше и готовимся к следующей игре.

«Казахский человек-паук», выступление рекордсмена Гиннесса и Муратбек Касымбай в октагоне: чем запомнился Naiza 40

Гридин тащит «Хан-Тенгри» в Первую лигу. Он феерил в «Тоболе», забивал за сборную, но угас, чтобы громко вернуться через пять лет

Каким был мир, когда Мокин дебютировал в КПЛ: на свет появился Нуралы Алип, доллар = 90 тенге, а на экраны вышла первая «Матрица»