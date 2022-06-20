Александр Седнев о победе над «Таразом»: «Нам очень хотелось преподнести свой скромный подарок к дню города»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал победу над «Таразом» (3:2) в 14-м туре КПЛ.

– Самое лучшее, что произошло сегодня – это победа. Нам очень хотелось преподнести свой скромный подарок к дню города. Возможно, это и явилось одной из причин, что при счете 3:0 с нашей стороны была не самая вразумительная игра. К сожалению, такие ошибки, которые привели к взятию наших ворот, просто не допустимы на этом уровне. Я очень понимаю своих игроков, которые очень хотели победить, и на мой взгляд именно эта молодость команды и помешала играть нам в агрессивный футбол. Мне показалось, что пытались удержать счет, хотя это для нас неприемлемо. Как следствие не удалось изменить ход матча путем замен, это самая большая моя претензия, будем разбираться.

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