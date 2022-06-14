Миллион за комбо!

Самым жарким событием лета 2021 года стала коллаборация двух крупнейших брендов — главного спонсора спортивных событий 1XBET и сети мощных бургеров BlackStar Burger!

В рамках сотрудничества для любителей спорта и вкусно поесть был создан уникальный продукт — 1XCOMBO! Перед сочным бургером, хрустящей картошке фри, куриными байтсами и вкуснейшим коктейлем Blue Curaçao не мог устоять никто!

1XCOMBO появился во всех ресторанах сети BlackStar Burger в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент и быстро набрал популярность среди посетителей. Чтобы отметить и закрепить этот результат, 16 февраля компании решили запустить акцию и разыграть 1 000 000 тенге! Для участия в акции нужно было заказать 1XCOMBO и поставить ставку на сумму от 5000 тенге в мобильном приложении 1XBET. Акция длилась 3 месяца и за это короткое время в ней приняли участие более 2000 человек в 3 городах.

19 мая BlackStar Burger в прямом эфире на своей официальной странице в Instagram определили победителя и будущего миллионера с помощью генератора случайных чисел. Победителем стал парень из города Алматы, который попросил не называть его имя. Мы взяли короткое интервью у счастливчика.

– Руслан (имя изменено), подскажите, как Вы узнали про акцию?

– Я ставлю ставки в 1XBET, подписан на их страницу в Instagram и очень люблю бургеры. Когда увидел новость о сотрудничестве с BlackStar Burger, был удивлен. В феврале увидел пост о старте акции и решил принять в ней участие.

– За каким видом спорта Вы следите?

– Ну, наверное, как и большинство, я слежу за футболом и поддерживаю команды. Особого фаворита нет, мне нравится сама игра.

– На какой вид спорта была та самая счастливая ставка?

– Это было 3 мая, я купил 1XCOMBO и начал смотреть линию, как раз был матч юниоров Чемпионата Сербии. Ребята молодые и играют круто! Я выбрал матч «Балкан Белград – Полёт Доркол» и поставил на то, что в игре команды забьют больше 2 мячей.

– Что Вы почувствовали, когда узнали, что стали победителем?

– Я до последнего не верил. Даже когда мне позвонили и сообщили, что я победил, я спросил: «Это розыгрыш?». Менеджер сказал, что это правда и я выиграл 1 000 000 тенге! На тот момент у меня голова была забита другими делами, и я не придал значение звонку, не поверил даже. Пришло осознание позже, когда вечером я вернулся и рассказал все супруге. Сказать, что я был счастлив — ничего не сказать!

– Что Вы скажете нашим читателям?

– Следите за новостями 1XBET и участвуйте в розыгрышах, ведь я на своем примере осознал, что все проходит честно! А когда можно выиграть миллион, просто заказав любимый бургер и поставив на своего фаворита, трудно устоять перед соблазном.

Любителей спорта и приятного времяпровождения впереди ждет еще больше активностей от главного спонсора спортивных эмоции — компании 1XBET! Выбирайте лучших и ешьте мощные и сочные бургеры BlackStar Burger!