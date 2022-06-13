Эльхан Астанов: «Хотим доказать словакам, что первая игра не была случайностью»

Полузащитник национальной сборной Казахстана Эльхан Астанов высказался о предстоящей игре со Словакией.

– Хочу поблагодарить наших болельщиков за такую теплую поддержку. Думаю, завтра соберется аншлаг. Готовимся упорно, хотим доказать словакам, что первая игра не была случайностью, и сохранить лидерство в группе.

Конечно, это очень тяжело, еще с учетом дороги, но мы готовимся, у нас еще есть силы, будем биться до конца.

Ничья с Беларусью? Немного расстроились из-за того, что вели до 84-й минуты, и потом пропустили такой обидный гол. Но всё равно, ничья на выезде это тоже хорошо. Надеемся, что дома обыграем их. В принципе, мы готовы были к тому, что они будут держать мяч, а мы – действовать на контратаках.

Дорогие болельщики! Приходите завтра на матч, нам нужна ваша поддержка – такая же, какая была с Азербайджаном.

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