«Сарыарка» подписала троих игроков и продлила контракт с Беляевым

«Сарыарка» подписала нападающих «Арлана» и «Алтая-Торпедо» – Андрея Лагунова и Владимира Боровкова соответственно.

Лагунов набрал в минувшем сезоне 33 очка (25 передач и 8 голов), Боровков заработал 29 (13+16) очков в регулярном чемпионате, плюс набрал 7 (2+5) баллов в матчах плей-офф.

Также по договору обмена с «Арланом» карагандинскую команду пополнил защитник Арсений Борисов, в кокшетауский клуб отправится голкипер Виктор Селиверстов.

Помимо этого, «Сарыарка» продлила соглашение со своим форвардом Кириллом Беляевым.

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