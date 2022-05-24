Казахстанец Рымарев стал игроком тульского АКМ

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Казахстанский хоккеист Евгений Рымарев стал игроком тульского АКМ, выступающего в ВХЛ.

Минувший сезон экс-нападающий «Барыса» провел в ВХЛ за «Югру», завоевав бронзовые медали и став лучшим бомбардиром команды. Годом ранее Рымарев вместе с командой из Ханты-Мансийска стал обладателем Кубка Петрова.

В апреле 33-летний игрок попал в расширенный список сборной Казахстана на ЧМ, однако не был включен в итоговую заявку из-за травмы.

Также АКМ пополнил российский нападающий Дмитрий Цыганов.

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