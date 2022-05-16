Александр Москаленко: «Желаю «Тоболу» только выполнения самых больших задач»

Александр Москаленко попрощался с «Тоболом».

– Мы прошли большой путь за это время, что работали в команде «Тобол». Были и трудные, и радостные моменты. Были громкие победы и горесть поражения — все это мы прошли с высоко поднятой головой.

«Тобол» — большая команда, и она хочет и решает только большие задачи, но в этом сезоне не всё получается как планировали, и результаты сами за себя говорят. Есть как объективные, так и субъективные причины на всё это происходящее, но это будут слова оправдания, и этого делать не хочется.

Желаю команде «Тобол» только выполнения самых больших задач! Каждому футболисту, работнику клуба, административному, медицинскому штабу слова благодарности. Вы — настоящие профессионалы!

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