«Аксу» – «Туран»: где смотреть

«Аксу» сыграет с «Тураном» в 11-м туре КПЛ.

Старт 14 мая в 20:00 по Нур-Султану.

Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Qsport.

Таблица здесь.

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