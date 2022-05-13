«Аксу» – «Туран»: где смотреть

«Аксу» сыграет с «Тураном» в 11-м туре КПЛ.
Старт 14 мая в 20:00 по Нур-Султану.
Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Qsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 14 мая, 17.00, «Орталык Павлодар»
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