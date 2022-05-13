«Аксу» – «Туран»: где смотреть

Теги высшая лига Казахстан Аксу Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Аксу» сыграет с «Тураном» в 11-м туре КПЛ.

Старт 14 мая в 20:00 по Нур-Султану.

Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Qsport.

Таблица здесь.

Аксу – Туран
Дата проведения
14 мая, 17.00, «Орталык Павлодар»
Онлайн матча

Красотка Александра Чирович: играет за Сербию и «Куаныш», стала лучшей на клубном чемпионате Азии по волейболу

Откровения Бердыева после разгрома от «Атырау»: молодым игрокам не хватает стержня, усилений можно не ждать, а опытные футболисты могут уйти

Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные