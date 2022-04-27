«Тараз» уверенно победил «Актобе»

«Тараз» одержал победу над «Актобе» (3:0) в 8-м туре КПЛ.
Голы: Кожамберды (40’), Жумабек (52’, 60’).
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.00, «Туркестан Арена»
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Туран –
Залеский, Керимжанов, Клещенко, Скворцов, Токотаев, Диакате, Тапалов, Мусабеков, Нусербаев, Фазли, Силва.
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