«Тараз» уверенно победил «Актобе»

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«Тараз» одержал победу над «Актобе» (3:0) в 8-м туре КПЛ.

Голы: Кожамберды (40’), Жумабек (52’, 60’).

Таблица здесь.

Туран – Атырау 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
27 апреля, 16.00, «Туркестан Арена»
Онлайн матча
ТуранЗалеский, Керимжанов, Клещенко, Скворцов, Токотаев, Диакате, Тапалов, Мусабеков, Нусербаев, Фазли, Силва.
АтырауАйрапетян, Бисси, Тарасов, Соколенко, Набиханов, Катрич, Петрович, Плетнев, Антанавичюс, Такулов, Филипович.

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