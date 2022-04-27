«Каспий» – «Шахтер»: где смотреть

«Каспий» сыграет с «Шахтером» в 8-м туре КПЛ.

Старт в 18:00 по Нур-Султану.

Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Qsport.

Таблица здесь.

Игрок «Астаны» буквально отобрал мяч у одноклубника, чтобы забить: забавный случай из КПЛ

«Надо его вынести, а то будет говорить…»: Болельщики отреагировали на бой Морозов – Пайва в UFC

Седьмой тур КПЛ полон сюрпризов: «Тобол» и «Кайрат» проиграли, «Астана» разгромила «Каспий», но клуб из Актау по-прежнему первый