«Каспий» – «Шахтер»: где смотреть

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«Каспий» сыграет с «Шахтером» в 8-м туре КПЛ.

Старт в 18:00 по Нур-Султану.

Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Qsport.

Таблица здесь.

Каспий – Шахтер Караганда
Дата проведения
27 апреля, 15.00, «Жас Канат»
Онлайн матча
КаспийБарановский, Бондаренко, Аязбаев, Нарзилдаев, Киреенко, Тигруджа, Ардазишвили, Цуцкич, Адиль, Тайкенов, Руан Телес.
Шахтер КарагандаХозин, Досмагамбетов, Граф, Шацкий, Назаренко, Маляров, Каньяс, Букорац, Адуев, Назымханов, Ковталюк.

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