«Каспий» – «Шахтер»: где смотреть

«Каспий» сыграет с «Шахтером» в 8-м туре КПЛ.
Старт в 18:00 по Нур-Султану.
Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Qsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 27 апреля, 15.00, «Жас Канат»
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Каспий –
Барановский, Бондаренко, Аязбаев, Нарзилдаев, Киреенко, Тигруджа, Ардазишвили, Цуцкич, Адиль, Тайкенов, Руан Телес.
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