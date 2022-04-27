«Актобе» объявил об аренде Сердерова

«Актобе» объявил о подписании контракта с воспитанником московского ЦСКА Сердером Сердеровым.

28-летний российский хавбек будет выступать под 28-м номером.

Сердеров перешел в казахстанский клуб из хорватской «Истры 1961» на правах аренды до конца сезона.

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