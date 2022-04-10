Курбан Бердыев: «Нам просто необходим еще один центральный защитник»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев после победы над «Каспием» (1:0) рассказал о травмированных игроках команды.

– Насколько серьезна травма Маки Баньяка? Идет очень серьезная нагрузка на центральных защитников.

– Сегодня тот же Касабулат выходил с травмой. УЗИ показывает наличие травмы, а он вторую игру играет с ней. Безусловно, мы подвисаем. Играть в четыре защитника очень сложно с Арсеном Буранчиевым, потому что он не защитник априори. Он старается сыграть, и надо отдать должное его старанию.

Что касается Баньяка, он прооперирован. Месяца полтора-два ждать надо. Возможно, к Лиге конференций вернется. У нас всего три центральных защитника, возможно, кто-то еще появится, так как мы ищем варианты. Нам просто необходим еще один центральный защитник. Если вдруг что-то еще произойдет, у нас будут проблемы.

– А каково состояние Яцека Гуральски? Будет ли он готов к следующей игре с «Тоболом»?

– Мы надеемся, что будет готов, но пока он не в общей группе. Яцек занимается с физиотерапевтом. Не знаю. В то же время мы не хотим форсировать. Мы очень рады за Яцека, так как он попал на чемпионат мира.

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