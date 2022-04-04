Константин Горовенко: «Играя в гостях, важен был психологический момент»

Главный тренер «Атырау» Константин Горовенко прокомментировал матч с «Таразом» (1:0) в 4-м туре КПЛ.

– После небольшого перерыва в чемпионате немного не хватало игрового тонуса. В принципе, наш план на игру работал, мы были достаточно активны и старались играть в свою игру. Играли достаточно высоко, может быть даже, поддавливали соперника, но при этом прозевали два выхода. Попросил ребят играть чуть ниже, в конце тайма заработали пенальти, хотя ничего опасного там не было. Играя в гостях, важен был психологический момент – мы стали прижиматься к воротам, и создалось напряжение в обороне.

– Чем была вызвана тройная замена во втором тайме?

– Изначально мы планировали двойную замену, чтобы освежить линию атаку и придать ей движение. Но тут получил травму центральный полузащитник, и нужно было моментально реагировать.

– После удаления какие тактические изменения были сделаны?

– В этом сезоне уже бывало, что нас удаляли. Мы перестроили схему 4-3-3 на 1-5-3-1, где у нас было пять защитников при трех опорниках. В принципе, такая перестановка сработала.

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