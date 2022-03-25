Казахстанец Анкудинов: «Адаптировался я в «Шерифе» практически сразу»

Казахстанский нападающий «Шерифа» Данил Анкудинов поделился впечатлениями от игры за молдавский клуб.

– Данил, у вас дела идут в гору – уже есть голевая передача в чемпионате Молдовы. Просмотрел этот момент – вы могли ведь и сами забивать. Не ставите перед собой целью бомбардирские достижения?

– Да, – к счастью, все идет отлично. Надеюсь, что и так и будет продолжаться. Это был выход 2 в 1 – и я не стал жадничать, так как мой напарник Бруно был в стопроцентной позиции. Конечно, ставлю всегда для себя такую цель, но для меня всегда идет на первом месте команда, а потом уже – я.

– Как, в целом, адаптировались в «Шерифе»? Никаких проблем нет?

– Если честно, то адаптировался я в команде практически сразу. У меня со всеми отличные отношения как на поле, так и за его пределами. Еще огромным плюсом является то, что у меня нет проблем с языковым барьером, так как я в совершенстве разговариваю на русском, испанском и еще хорошо говорю на английском.

– Каковы впечатления об уровне чемпионата Молдовы?

– Я сыграл только в двух матчах, но пока хорошие впечатления об чемпионате.

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