«Кайрат» подписал Давида Экве

Камерунский защитник Давид Экве стал игроком «Кайрата».

19-летний футболист успешно прошел просмотр в алматинском клубе и подписал контракт до конца текущего года.

Последним клубом Экве была «Офта» из Камеруна.

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