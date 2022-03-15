«Кайрат» подписал Давида Экве

Камерунский защитник Давид Экве стал игроком «Кайрата».
19-летний футболист успешно прошел просмотр в алматинском клубе и подписал контракт до конца текущего года.
Последним клубом Экве была «Офта» из Камеруна.
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