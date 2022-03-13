Андрей Ферапонтов: «Считаю, что поражение команда не совсем заслуживает»

Главный тренер «Мактаарала» Андрей Ферапонтов прокомментировал поражение «Кайрату» (0:1) во 2-м туре КПЛ.

– В первую очередь благодарен игрокам, которые выполнили установку. Отдали все силы в сегодняшнем матче, даже независимо от того, что мы заканчиваем матч вдесятером. Пытались заработать очки, играли до конца. Показывали атакующий футбол, не закрывались. Мы не играли от соперника, мы старались играть первым номером. То что, планировали: создали достаточно моментов, которые должны были превышать голевые.

Считаю, что поражение команда не совсем заслуживает. Думаю, что достаточно создали моментов для того чтобы набирать очки. Ну и немножко удаление нас подкосило, честно, я не увидел момент. Я считаю, что незаслуженно была показана вторая карточка Себаихи, осталось десять игроков и это немного повлияло на результат.

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