«Актобе» представил молдавского защитника Гинайтиса

«Актобе» официально представил молдавского защитника Владимира Гинайтиса.

Ранее игрок проходил просмотр на учебно-тренировочных сборах и сыграл против сборной Казахстана в составе команды легионеров.

26-летний игрок имеет российское гражданство, что позволит ему не считаться легионером в КПЛ.

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